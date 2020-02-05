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الصحة العالمية: لا يوجد علاج فعال لفيروس كورونا حتى الآن

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الصحة العالمية: لا يوجد علاج فعال لفيروس كورونا حتى الآن الصحة العالمية: لا يوجد علاج فعال لفيروس كورونا حتى الآن

مباشر: قللت منظمة الصحة العالمية من صحة تقارير وسائل الإعلام الصينية عن حدوث طفرة في محاولة إيجاد علاج لفيروس كورونا.

وذكرت تقارير صحفية أن معهد أبحاث صيني طلب الحصول على ترخيص براءة اختراع استخدام عقار "ريديسفير" لعلاج الفيروس.

وقال متحدث باسم الصحة العالمية في بيان، اليوم الأربعاء: "لا توجد علاجات فعالة معروفة ضد كورونا".

وأضافت الصحة العالمية أنها توصي بتسجيل أي أدوية محتملة في تجربة عشوائية.

وفي مؤتمر صحفي اليوم، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" إن هناك أكثر من 3100 حالة جديدة مؤكدة في الصين على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 24363 حالة في الصين و 490 حالة وفاة.

وأكدت المنظمة أن 191 حالة فقط من إجمالي الحالات تقع خارج الصين.

كما دعا "جيبريسوس" إلى تمويل بقيمة 675 مليون دولار في خطة لمواجهة الفيروسة خلال 3 أشهر قادمة، مضيفًا أن 60 مليون دولار من هذا المبلغ ستمول عمليات منظمة الصحة بينما سيذهب الباقي نحو دعم البلدان التي تتصارع مع الفيروس.

وتابع المدير العام للصحة العالمية: "رسالتنا إلى المجتمع الدولي هي الاستثمار اليوم أو دفع الثمن لاحقًا".

مباشر (اقتصاد)

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