اليورو يتراجع أدنى 1.10 دولار بعد بيانات اقتصادية

مباشر: تراجع اليورو أدنى مستوى 1.10 دولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان بيانات اقتصادية متباينة في منطقة اليورو.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنحو 1.6 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة بالشهر السابق له.

وكشفت بيانات منفصلة عن تراجع نشاط الخدمات في منطقة اليورو خلال يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه جاء أفضل من التقديرات الأولية.

ومن جانبها، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من أن فيروس "كورونا" يمثل تهديداً جديداً للتوقعات الاقتصادية.

وكان نمو اقتصاد منطقة اليورو قد تباطأ إلى 0.1 بالمائة خلال الربع الرابع من 2019، مقارنة مع 0.3 بالمائة في الربع السابق له.

وبحلول الساعة 4:19 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً مستوى 1.1002 دولار، بعد أن سجل 1.0999 دولار في وقت سابق من التعاملات.

بينما انخفض اليورو أمام العملة اليابانية بنسبة 0.2 بالمائة ليهبط إلى مستوى 120.70 ين.