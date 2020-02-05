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الاردن : انخفاض التداول العقاري الشهر الماضي

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الاردن : انخفاض التداول العقاري الشهر الماضي الاردن : انخفاض التداول العقاري الشهر الماضي

جى بي سي نيوز  :- انخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر كانون الثاني بنسبة 15 بالمئة وصولا الى 293 مليون دينار مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.
وحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الشهري، فإن حركة بيع العقار في المملكة ارتفعت خلال شهر كانون الثاني من عام 2020 بنسبة بلغت 21 بالمئة، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 31بالمئة، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 18 بالمئة مقارنةً بذات الشهر من عام 2019.
واظهر تقرير الاراضي والمساحة، ان قيمة الإيرادات خلال شهر كانون الثاني الماضي انخفضت بنسبة 35 بالمئة مقارنةً بذات الشهر من عام 2019،؛ لتبلُغ 8ر11 مليون دينار وبانخفاضٍ بلغت نسبته 60 بالمئة مقارنةً بالشهر الأخير من العام نفسه.
كما انخفضت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر كانون الثاني من عام 2020 بنسبةٍ بلغت 15 بالمئة، مقارنةً بذات الشهر من عام 2019؛ لتبلُغ 1ر19مليون دينار.
وجاءت مديرية تسجيل شمال عمّان في المرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 64 مليون دينار تقريبا، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمّان ثانية بحجم 30 مليون دينار تقريبا، ثم مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان بقيمة 29 مليون دينار تقريباً، فيما بلغت بيوعات مديرية تسجيل أراضي غرب عمّان 28 مليون دينار.

جي بي سي نيوز

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