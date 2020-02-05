محدث.. الدولار يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات إيجابية

مباشر: عزز الدولار الأمريكي مكاسبه عالمياً مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية إيجابية واستمرار القلق حيال فيروس كورونا.

وأضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأكبر وتيرة في 5 سنوات خلال الشهر الماضي، كما ارتفع النشاط الخدمي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 5 أشهر.

فيما سجل عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة أول هبوط في 6 سنوات خلال 2019.

كما يأتي أداء الدولار وسط المخاوف بانتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة 490 شخصاً حتى الآن، وإصابة ما يزيد عن 24 ألف آخرين في الصين.

لكن التدابير الصينية للتعامل مع المرض ودعم الأسواق نجحت في تهدئة مخاوف المستثمرين، ليتراجع الطلب على الملاذات الآمنة وترتفع الرغبة في المخاطرة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنسبة 0.4 بالمائة عند مستوى 1.0999 دولار، وصعد مقابل العملة اليابانية بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 109.74 ين.

في حين انخفضت الورقة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة لتهبط إلى 1.2984 دولار.

وارتفع الدولار الأمريكي أمام العملة السويسرية بنحو 0.4 بالمائة ليصعد إلى 0.9731 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 98.258.