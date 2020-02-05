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ارتفاع يتجاوز التوقعات لمخزونات النفط في الولايات المتحدة

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ارتفاع يتجاوز التوقعات لمخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفاع يتجاوز التوقعات لمخزونات النفط في الولايات المتحدة

مباشر: ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 31 يناير/كانون الثاني لتصل إلى 435 مليون برميل.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي.

فيما تراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنحو 100 ألف برميل.

وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنحو 3.7 بالمائة إلى 51.45 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل/نيسان بنسبة 4 بالمائة إلى 56.14 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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