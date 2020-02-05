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ارتفاع نشاط الخدمات الأمريكي لأعلى مستوى في 5 أشهر

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ارتفاع نشاط الخدمات الأمريكي لأعلى مستوى في 5 أشهر ارتفاع نشاط الخدمات الأمريكي لأعلى مستوى في 5 أشهر

مباشر: ارتفع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال يناير/كانون الماضي لأعلى مستوى في 5 أشهر، بدعم الطلبيات الجديدة والإنتاج.

وأظهرت بيانات معهد الإمدادات الأمريكي الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي إلى 55.5 نقطة خلال يناير/كانون الثاني، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب، مقارنة مع 54.9 نقطة في الشهر السابق له.

وكان من المتوقع أن يسجل نشاط الخدمات في أكبر عالمي مستوى 55.1 نقطة خلال الشهر المنقضي.

وارتفع مؤشر الإنتاج بنحو 3.9 نقطة خلال الشهر الماضي ليصل إلى 60.9 نقطة، كما زادات الطلبيات الجديدة من 55.3 نقطة في ديسمبر/كانون الأول إلى 56.2 نقطة في يناير/كانون الثاني.

في حين تراجع مؤشر التوظيف إلى 53.1 نقطة في الشهر الماضي، مقابل 54.8 نقطة في ديسمبر/كانون الأول.

وفي بيانات منفصلة، كشفت مؤسسة "ماركت" للأبحاث عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 53.4 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة مع 53.2 نقطة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 98.289.

مباشر (اقتصاد)

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