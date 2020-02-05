عجز الميزان التجاري الأمريكي يتراجع لأول مرة في 6 سنوات

مباشر: ارتفع عجز الميزان التجاري للسلع في الوليات المتحدة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه سجل في 2019 أول هبوط سنوي في 6 أعوام.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة سجل 48.9 مليار دولار خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة بعجز 43.7 مليار دولار في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عجز الميزان التجاري في أكبر اقتصاد حول العالم سوف يبلغ 48.2 مليار دولار خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجاء صعود العجز التجاري في ديسمبر/كانون الأول بفعل ارتفاع الصادرات بنسبة 0.8 بالمائة لتسجل 209.6 مليار دولار وارتفاع الواردات بنحو 2.7 بالمائة عند 258.5 مليار دولار.

وفيما يتعلق بإجمالي عام 2019، تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي إلى 616.8 مليار دولار، منخفضاً عن 627.7 مليار دولار في العام السابق له.

وبلغت صادرات الولايات المتحدة في إجمالي العام الماضي 2.499 تريليون دولار، بهبوط 0.1 بالمائة عن العام السابق له.

بينما انخفضت الواردات الأمريكية من السلع والخدمات في 2019 بنحو 0.4 بالمائة عند 3.116 تريليون دولار.

وبحلول الساعة 2:13 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 98.1820.