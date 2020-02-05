"داو جونز" يصعد 260 نقطة بالمستهل.. وناسداك يسجل مستوى قياسياً

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة اليوم الأربعاء، حيث صعد "داو جونز" بأكثر من 260 نقطة مع تحسن معنويات المستثمرين.

وتواصل "وول ستريت" مكاسبها القوية للجلسة الثالثة على التوالي مع آمال مواجهة فيروس "كورونا" خاصة بعد أن طلب معهد أبحاث صيني الحصول على ترخيص براءة اختراع استخدام عقار "ريديسفير" لعلاج الفيروس.

وقد يساهم هذا العقار في علاج الفيروس القاتل الذي أودى بحياة 490 شخصاً وأصاب أكثر من 23 ألف آخرين.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، أعلنت شركة "والت ديزني" تحقيق أرباح وإيرادات بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الرابع من العام الماضي.

في حين، سجلت الشركة المالكة لتطبيق "سناب شات" خسائر خلال الربع الأخير من 2019، كما فشلت الإيرادات في الوفاء بالتقديرات.

وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 291 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وهي أكبر وتيرة زيادة في 5 سنوات.

وكانت الأسهم الأمريكية سجلت مكاسب قوية في جلسة أمس حيث ربح "داو جونز" أكثر من 400 نقطة مع صعود "ناسداك" إلى مستوى قياسي.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.9 بالمائة إلى 29072.5 نقطة، ليربح 264 نقطة تقريباً.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة تزيد عن 0.9 بالمائة إلى 3328.3 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 1 بالمائة مسجلاً مستوى قياسي جديد عند 9565.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 98.215.