مجموعة "سليمان الحبيب" تعلن تفاصيل طرح أسهمها بالسوق السعودي

الرياض – مباشر: كشفت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن نشرة الاكتتاب الخاصة بالطرح العام الأولى لنسبة 15 بالمائة من أسهمها في سوق الأسهم السعودية- تداول.

وقالت الشركة، في نشرة الإصدار المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، إن التاريخ المتوقع لبداية فترة الاكتتاب للجهات المشاركة 10 فبراير/ شباط الجاري، على أن تكون نهاية الاكتتاب في 19 من الشهر ذاته.

وأضافت الشركة، وفقا لنشرة الاكتتاب، أنه من المقرر الإعلان عن سعر الاكتتاب يوم 20 فبراير/ شباط الحالي، على أن يبدأ اكتتاب الأفراد في 26 فبراير، وينتهي في 3 مارس/ آذار المقبل.

وأوضحت "سليمان الحبيب"، أن التخصيص النهائي للأسهم وإعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وجدت) للمكتتبين سيكون في تاريخ 9 مارس/ آذار 2020.

ولفتت، إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم بعد أن يتم تنفيذ جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات القانونية ذات العلاقة، على أن يتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم من خلال موقع السوق المالية السعودية (تداول).

وعينت "سليمان الحبيب" شركتي الرياض المالية وجدوى للاستثمار كمستشارين ماليين ومتعهدين للتغطية، فيما تم تعيينهم كذلك إلى جانب المجموعة المالية هيرمس كمدير سجل اكتتاب المؤسسات، على أن تشغل الرياض المالية مدير الاكتتاب.

و وافقت هيئة السوق المالية السعودية، في 30 سبتمبر/ أيلول 2019 على طلب شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بطرح 15 بالمائة من أسهمها للاكتتاب العام، بما يعادل 52.5 مليون سهم من أسهمها.

وقررت الجمعية العامة للشركة، في 11 أغسطس/ آب 2015، زيادة رأسمال الشركة إلى 3.5 مليار ريال، موزعة على 350 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

فئات الاكتتاب:

ويقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين؛ الأولى شريحة الفئات أو الجهات المشاركة وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر؛ وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة التي تشارك فعليا في عملية بناء سجل الأوامر 52.5 مليون سهم عادي، تمثل ما نسبته 100 بالمائة من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وتضم الشريحة الثانية الافراد، وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي؛ حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الطبيعية، وسيخصص لهذه الفئة 5.25 مليون سهم بحد أقصى، بما يعادل 10 بالمائة من إجمالي أسهم الطرح.

وكشفت مصادر مطلعة، منتصف الشهر الماضي، عن اعتزام مجموعة سليمان الحبيب الطبية إجراء عملية الطرح العام الأولي لجزء من أسهمها خلال فبراير/ شباط 2020.

وبلغت قيمة الأرباح النقدية الموزعة بالشركة 1.8 مليار ريال خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغت في فترة الـ3 أشهر المنتهية في 31 مارس/ آذار 2019، نحو 210 مليون ريال، بما يعادل 89.9 بالمائة من صافي أرباح المجموعة خلال تلك الفترة.

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