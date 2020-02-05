إيرادات "جنرال موتورز" تهبط 20% في الربع الرابع

مباشر: سجلت شركة "جنرال موتورز" أرباحاً بأكثر من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي، فيما تراجعت الإيرادات بنسبة 20 بالمائة.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، أنها سجلت صافي خسائر بقيمة 232 مليون دولار (16 سنتاً للسهم) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة أرباح بلغت 2.006 مليار دولار (1.40 دولار للسهم) مع خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وجاءت الخسائر بفعل تكاليف بنحو 1.39 دولار للسهم الواحد جراء إضراب استمر 4 أسابيع في "جنرال موتورز"

وباستثناء أثر تكاليف الإضراب، بلغ نصيب سهم الشركة من الأرباح نحو 5 سنتنات خلال نفس الفترة، مقارنة مع تقديرات عند سنت واحد.

فيما تراجعت إيرادات شركة صناعة السيارات الأمريكية بنحو 19.7 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 30.8 مليار دولار.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن إيرادات الشركة الأمريكية سوف تسجل 31.3 مليار دولار

وخلال 2019 بأكمله، تراجعت إيرادات "جنرال موتورز" إلى مستوى 137.23 مليار دولار، مقارنة مع 147.04 مليار دولار خلال 2018.

كما تراجعت الأرباح خلال العام الماضي بنحو 17.4 بالمائة إلى 6.7 مليار دولار مقارنة مع 2018.