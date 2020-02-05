القطاع الخاص الأمريكي يضيف 291 ألف وظيفة خلال يناير

مباشر: أضاف القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظائف جديدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، بدعم التوظيف في قطاع الخدمات.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "إيه.دي.بي"، اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة أضاف 291 ألف وظيفة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 199 ألف وظيفة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن القطاع الخاص غير الزراعي سيضيف 157 ألف وظيفة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضاف قطاع الخدمات في الولايات المتحدة 237 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بينما وفر قطاع إنتاج السلع 54 ألف وظيفة في نفس الفترة.

ومن المقرر أن تصدر بيانات الوظائف الشهرية الجديدة في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.

وبحلول الساعة 1:26 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.1016 دولار