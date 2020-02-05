"تداول" السعودية تُعلن عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه

الرياض- مباشر: أعلن مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول) بتعيين الرئيس ونائب رئيس المجلس.

وقال المجلس في بيان، إنه المجلس قرر في اجتماعه الأول 5 فبراير/ شباط 2020 م بتعيين سارة بنت جماز السحيمي رئيساً لمجلس الإدارة ويزيد بن عبدالرحمن الحميد نائباً لرئيس المجلس، كما تم خلال الاجتماع تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة.

ونقلاً عن البيان، جاء ذلك كنتيجة لاجتماع الجمعية العامة لشركة السوق المالية السعودية (تداول) المنعقد يوم الخميس 2 يناير/ كانون الثاني 2020 م والمتضمنة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من 2 يناير2020 م لمدة ثلاث سنوات ميلادية.

يذكر أن يزيد بن عبدالرحمن، شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في "مجموعة سامبا المالية" منذ يناير/ كانون الثاني عام 2019، وكذلك منصب كبير الإداريين وعضو الإدارة التنفيذية في صندوق الاستثمارات العامة والعديد من المناصب في هيئة السوق المالية السعودية منها مدير قسم الاندماج والاستحواذ، ومستشار رئيس مجلس الإدارة.

وجاء مجلس إدارة "تداول" وفقا لبيان الجمعية العامة، كالتالي:

1. سارة بنت جماز السحيمي.

2. يزيد بن عبدالرحمن الحميد.

3. خالد بن عبدالله الحصان.

4. هاشم بن عثمان الحقيل.

5. سبتي بن سليمان السبتي.

6. يوسف بن عبدالله البنيان

7. رانيا بنت محمود نشار.

8. إكسافير روليت.

9. مارك مايكبيس.

كان مجلس الوزراء السعودي وافق في فبراير/ شباط 2017 على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) لمدة ثلاث سنوات، من 9 أعضاء، هم عبدالعزيز بن صالح الفريح ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، وعبدالرحمن بن محمد المفضي ممثلاً لوزارة المالية، وسهيل بن محمد أبانمي ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار، وسارة بنت جماز السحيمي، وطارق بن زياد السديري.

كما ضم المجلس حينئذ، علي بن عبدالرحمن القويز، وعبدالعزيز بن عبدالمحسن (ممثلين لشركات الوساطة المرخص لها)، وخالد بن حسين بياري، وريان بن محمد فايز (ممثلين للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية).

وجرى حينئذ انتخاب سارة السحيمي كرئيس لمجلس إدارة "تداول" كأول امرأة تتولى هذا المنصب.

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