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5 نصائح لزيادة سرعة تنزيل الألعاب والتطبيقات على Xbox One

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قد تواجه في الكثير من الأحيان بعض المشاكل عند تنزيل بعض الألعاب والتطبيقات على جهاز الألعاب Xbox One خاصةً إذا كانت اللعبة كبيرة الحجم. ولكن هناك بعض الحيل والنصائح التي يمكنك الاعتماد عليها لتحسين أداء التنزيل على الجهاز.

إليك 5 نصائح لزيادة سرعة تنزيل الألعاب على جهاز Xbox One:

1- اغلق الألعاب والتطبيقات قيد التشغيل:

يتيح لك جهاز إكس بوكس ون Xbox One اللعب، وتشغيل العديد من التطبيقات الأخرى أثناء تنزيل أي لعبة أخرى من الإنترنت، وبالتالي إذا كنت تلعب وفي الوقت نفسه تنتظر اكتمال تنزيل لعبة ما، فهذا من شأنه أن يؤثر كثيرًا على الزمن المستغرق في تنزيل اللعبة.

لإغلاق اللعبة أو التطبيق قيد التشغيل اضغط على زر Xbox، وقم بتحديد اللعبة أو التطبيق الذي تريده في الشريط الجانبي الأيسر، ثم اضغط على زر (القائمة) Menu في القائمة التي تظهر، ثم اضغط على (إنهاء) Quit.

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2- قم بتنزيل لعبة واحدة فقط في كل مرة:

يمكنك تنزيل عدة ألعاب في وقت واحد، ولكن هذا سيؤثر كثيرًا على سرعة التنزيل، يمكنك إيقاف التنزيلات الحالية عن طريق الضغط على زر Xbox والوصول إلى قائمة الانتظار ضمن (ألعابي وتطبيقاتي) My games & apps.

3- أعد تشغيل جهاز التوجيه Router:

أحيانًا لا يتعلق بطء سرعة التنزيل بجهاز Xbox One نفسه، بل يكون بسبب جهاز التوجيه الذي تستخدمه للوصول للإنترنت، لذلك قم بإعادة تشغيله، وبهذه الطريقة يمكنك تحسين سرعة الاتصال بالإنترنت وتسريع عملية التنزيل.

4- افصل الأجهزة الأخرى عن الواي فاي:

بطبيعة الحال عندما يكون هناك العديد من الأجهزة الإلكترونية – مثل الكمبيوتر المحمول والهاتف الذكي – متصلة بشبكة واي فاي نفسها ستلاحظ بُطء شديد في الاتصال بالإنترنت، لذلك قُم بفصل أي جهاز لا تستخدمه لتعزيز اتصال الواي فاي Wi-Fi الخاص بجهاز Xbox One والسماح بسرعات تنزيل أسرع.

5- استخدام كابل Ethernet:

إذا كان لديك كابل (إيثرنت) Ethernet، لن تضطر إلى تنزيل الألعاب باتصال الواي فاي، لأنه من الأفضل توصيل كابل Ethernet بجهاز التوجيه وجهاز Xbox One. وسترى أن سرعة اتصالك بالإنترنت قد أصبحت جيدة مما يؤثر بشكل إيجابي على زيادة سرعة التنزيل.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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