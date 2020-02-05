الأرصاد تعلن عن انخفاض درجات الحرارة بدءا من الجمعة وفرص لسقوط أمطار على عدد من المناطق

مازلنا في فصل الشتاء والذي يكون عرضة للتقلبات الجوية المستمرة فبعد فترة من اعتدال الطقس وميله للدفء نهارا والبرودة بالليل أكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية الدكتور/ محمود شاهين تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأ من اليوم حتى يوم الأحد القادم مع مصاحبته للتقلبات الجوية مثل نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مع انخفاض في درجات الحرارة اليوم وغدا مع تعرض البلاد لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

طقس الخميس الموافق 6 فبراير 2020

يسود اليوم الأربعاء أن يكون الطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة في فترة الليل مع نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة، وعند النظر إلي السواحل الشمالية الغربية نجد طقسها معتدل نهارا شديد البرودة بالليل مع تساقط الأمطار غربا مع نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة والتي تصل لحد العاصفة والتي تؤثر على اضطراب الملاحة البحرية.

أما عن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسودها طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا ومنطقة جنوب سيناء والغردقة يسودها أيضآ طقس دافئ نهارا شديد البرودة بالليل مما يؤثر على اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، أما عن شمال الصعيد فهو طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة بالليل مع حدوث الشبورة في الصباح الباكر، أما عن جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين فيكون الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا مع وجود رياح معتدلة على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا

القاهرة العظمى 22 والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12

مرسي مطروح العظمى 20 والصغرى 11

سوهاج العظمى 22 والصغرى 9

قنا العظمى 23 والصغرى 9

أسوان العظمى 24 والصغرى 10