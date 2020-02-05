60 شركة ناشئة من دول العالم تشارك بمنتدى الاستثمار بالسعودية

الرياض- مباشر: تشارك نحو 60 شركة ناشئة مبتكرة من جميع أنحاء العالم، في منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة بالمملكة العربية السعودية، الذي ينعقد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من 5 إلى 7 مارس/ آذار 2020م.

ونقلاً عن بيان، اليوم الأربعاء، يعد منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة منصة تجمع نوعية من رواد الأعمال في مجالات متنوعة مع المستثمرين من داخل المملكة وفرصة لتوسيع أعمالهم في المملكة العربية السعودية.

ويستضيف المنتدى، الذي يركز في إطار الدورة الرابعة من مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية على الاستثمار في الشركات الناشئة، ويضم شركات من مصر، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وتركيا، واليونان وغيرها من البلدان التي تسعى إلى دخول السوق السعودي.

تنتمي الشركات الناشئة المشاركة في المنتدى إلى أهم حاضنات الأعمال في العالم على غرار 500 شركة ناشئة 500 Startups، ورايز آب القاهرة RiseUp Cairo، وستارت أب إسطنبول Startup Istanbul، وفروع منتدى MIT العالمي لريادة الأعمال.

ويشارك 45 فريق سعودي متأهل إلى الدور النصف النهائي للدورة الرابعة لمسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية وسيتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة يوم 7 مارس/ آذار 2020 بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في المؤتمر السنوي ستارت سمارت.

ومن بين الشركات المشاركة 25 شركة مصرية في قطاعات أعمال متنوعة مثل السياحة والترفيه، الرعاية الصحية، التقنية الرقمية، التقنية التعليمية، التقنية المالية، البيئة، والتصميم وغيرها.

تأسس منتدى MIT لريادة الأعمال في السعودية في 2015، وهو جزء من شبكة عالمية من الفروع التي تكرس نفسها للترويج لريادة الأعمال والابتكار على مستوى العالم.

يهدف المنتدى إلى الترويج لبيئة ريادة الأعمال وإثراءها في المملكة العربية السعودية، وتقديم الدعم والاحتفاء بجميع الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المملكة من خلال مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية.

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