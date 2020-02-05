أرباح السعودي الفرنسي ترتفع 122% خلال عام 2019

الرياض – مباشر: رفع البنك السعودي الفرنسي صافي أرباحه بعد الزكاة والضريبة بنسبة 122.02 بالمائة خلال عام 2019 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 1.71 مليار ريال عن عام 2018.

ووفقا للبيانات المالية للبنك، على "تداول" اليوم الأربعاء، قفز صافي الأرباح إلى نحو 3.12 مليار ريال في العام الماضي، مقارنة بـ 1.4 مليار ريال في العام السابق.

وبلغت الأرباح 3.62 مليار ريال قبل الزكاة والضريبة في 2019، مقابل 3.31 مليار ريال في العام السابق، بزيادة 9.43 بالمائة، ولكنها قفزت بعد الزكاة والضريبة مقارنة بالعام 2018.

وأرجع السعودي الفرنسي ارتفاع صافي الأرباح خلال عام 2019 على أساس سنوي؛ نتيجة انخفاض مخصص الزكاة وضريبة الدخل، وارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض مصاريف العمليات.

وأضاف البنك، أن دخل العمليات ارتفع بنسبة 1.09 بالمائة؛ مدفوعاً بصافي دخل العمولات الخاصة، مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ودخل الأتعاب والعمولات، وقوبل ذلك جزئياً بانخفاض في دخل المتاجرة وربح استثنائي بقيمة 97.3 مليون ريال من بيع جزء من الحصة الملكية في شركة أليانز السعودي الفرنسي خلال العام الماضي.

وانخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6.9 بالمائة؛ لتراجع مخصصات خسائر الموجودات المالية الأخرى، ومصاريف الإيجار والمباني، ورواتب ومصاريف الموظفين ومخصص خسائر لشركة زميلة.

وأبرم البنك، في الربع الرابع من عام 2018، اتفاقية لتسوية مطالبات الزكاة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل للفترات المالية السابقة وحتى نهاية عام 2017؛ مقابل دفع مبلغ 1.51 مليار ريال، وتشمل قائمة الدخل المعدلة للعام السابق أثر هذه التسوية.

وبين البنك، أن قائمة الدخل المعدلة لعام 2018 والتي تشمل الأثر الناتج عن اتفاقية التسوية، نتج عنها انخفاض في صافي الدخل المعلن عنه للعام بمقدار 1.9 مليار ريال، وانخفاض ربحية السهم من 2.76 ريال إلى 1.17 ريال.

ووفقاً لحسابات "مباشر"، سجل البنك صافي أرباح بقيمة 515 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2019، مقابل خسائر قيمتها 1.43 مليار ريال في الربع المماثل من 2018.

وانخفضت أرباح السعودي الفرنسي 8.3 بالمائة خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2019؛ إلى 2.6 مليار ريال، مقابل 2.84 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

وأنهى السهم تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.27 بالمائة؛ لمستوى 36.75 ريالا.

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