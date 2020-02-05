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السوق السعودي يتراجع بنهاية التعاملات بضغط القياديات

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السوق السعودي يتراجع بنهاية التعاملات بضغط القياديات السوق السعودي يتراجع بنهاية التعاملات بضغط القياديات

الرياض - مباشر: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم - تاسي، بتعاملات جلسة الأربعاء، متأثراً بالقطاعات القيادية أبرزها الطاقة والبنوك والاتصالات والمواد الأساسية.

وبالختام تراجع المؤشر بنسبة 0.54 بالمائة إلى مستوى 8094.36 نقطة ليفقد نحو 44 نقطة.

وجرى التعامل على 153.269 مليون سهم وبقيمة 3.83 مليار ريال من خلال 165.87 ألف صفقة.

وتصدر التراجعات سهم الكابلات السعودية بنسبة 9.91 بالمائة، وتلاه سهم أسمنت الجوف بنسبة 5.65 بالمائة، وتراجع أيضاً سهم مجموعة السريع بنسبة 3.70 بالمائة.

وفي المقابل تصدر سهم الشرقية للتنمية الارتفاعات بنسبة 9.91 بالمائة، وتلاه سهم الجوف بنسبة 9.39 بالمائة، وارتفع سهم الوطنية للتعليم بنسبة 8.12 بالمائة.

وكان سهم الراجحي الأنشط من ناحية القيمة بنحو 311.512 مليون ريال، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية الحجم بنحو 4.67 مليون سهم.

وتراجع  قطاع الاتصالات بنسبة 1.38 بالمائة، والطاقة بنسبة 0.71 بالمائة، إضافة إلى تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.68 بالمائة، كما سجل البنوك انخفاضاً بنسبة 0.55 بالمائة.

وعلى مستوى السوق الموازية فقد سجل تراجعاً بنسبة 2.73 بالمائة، إلى مستوى 6966.32 نقطة ليفقد 195.76 نقطة.

وتصدر التراجعات سهم العمران بنسبة 7.66 بالمائة، والتطويرية الغذائية بنسبة 5.83 بالمائة، والصمعاني بنسبة 2.53 بالمائة، ولم يسجل أي سهم ارتفاعاً عند الاغلاق.

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