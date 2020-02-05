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السعودية : الأردنية " ام وليد " تنصب على مواطنات في 70 مليون ريال

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السعودية : الأردنية " ام وليد " تنصب على مواطنات في 70 مليون ريال السعودية : الأردنية " ام وليد " تنصب على مواطنات في 70 مليون ريال

جى بي سي نيوز :- قال موقع " صدى الالكتروني " ان السلطات القت القبض على سيدة اردنية تدعى ام وليد قامت بالنصب على سيدات بـ  70 مليون ريال .

وتاليا ما  نشر الموقع : 

يتعرَض المواطنون والمواطنات إلى عمليات نصب عديدة، من أشخاص يستغلون الدين لإقناعهم بالاستثمار لديهم، وما إن يأخذوا أموالهم حتى يختفوا ولا يُعرف لهم طريق.

وأوضحت مجموعة من الصور، امرأة تُدعى «أم وليد» أقنعت أكثر من 5 آلاف مواطنة على تطبيق «واتساب» بالاستثمار لديها؛ عبر ترديد عبارات دينية تجعل المتلقي مطمئن لها.

وبيّنت الصور مرور عام ثم عامين ولم ترد «أم وليد» على المواطنات اللائي يطالبنها بحقوقهن في الأرباح.

وكشف إحدى الضحايا، أن «أم وليد» أردنية الجنسية وتٌدعى إيناس فخري، وهي صاحبة شركات في عدة دول، كماا أنها تقوم باستقطاب مستثمرين وتوهمهم بأرباح خيالية عبر التعاون مع مكاتب في السعودية.

وأفادت الضحية، عبر وسم «إ ،ف أردنية بالسعودية»، أنها قامت بخداعهم وانتقلت خارج المملكة بعد جمعها لملايين الريالات، فيما طالب المتضررين الجهات المعنية بالتدخل وحل القضية.

جي بي سي نيوز

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