الأسهم الصينية ترتفع 1% بالختام مع ترقب مستجدات "كورونا"

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار حالة التعافي وسط تدابير حكومية لتحجيم أثار فيروس كورونا.

ويراقب المستثمرون تطورات تفشي الفيروس بحالة من الحذر الشديد وسط تقارير حول اكتشاف علاج محتمل للفيروس، ووسط تدابير للبنك المركزي تستهدف تقليص أثاره على الأسواق.

وصعد عدد ضحايا الفيروس الصيني مرة أخرى اليوم داخل الصين، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 490 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 24 ألف شخص.

وخفض البنك المركزي الصيني يوم الإثنين الماضي معدلات الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي وهي أداة تستخدمها البنوك المركزية لإضافة أموال إلى المعروض من النقود لضمان توفير سيولة كافية في النظام في الوقت الذي تتعامل فيه البلاد لاحتواء تفشي الفيروس.

كما ضخ بنك الشعب الصيني سيولة في الأسواق المالية يومي الإثنين والثلاثاء بقيمة 1.7 تريليون يوان (242 مليار دولار أمريكي).

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، توسع النشاط الخدمي في الصين بأضعف وتيرة في ثلاثة أشهر خلال الشهر الأول من العام الجديد، وسط ارتفاع مؤشر الأعمال الجديدة بأبطأ وتيرة منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "شنغهاي المركب" بنحو 1.2 بالمائة ليصل إلى 2818 نقطة، ليواصل صعوده للجلسة الثانية على التوالي بعد خسائر تجاوزت 7 بالمائة يوم الإثنين الماضي.

كما صعد مؤشر "سي.إس.أي 300" بنحو 1.1 بالمائة مسجلاً مستوى 3828.53 نقطة.

وبحلول الساعة 11:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة ليصعد إلى مستوى 6.9776 يوان.