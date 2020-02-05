مركز أبحاث صيني يسعى لاستخدام براءة اختراع لعلاج الكورونا

مباشر: تقدم معهد أبحاث صيني تديره الدولة بطلب للحصول على ترخيص استخدام براءة اختراع عقار مضاد للفيروسات من شركة "غيلياد ساينسز" الأمريكية.

ويعتقد العلماء أن هذا العقار يمكن أن يوفر علاجاً لفيروس كورونا الذي أودى بحياة 490 شخصاً وأصاب 23423 آخرين.

وقال معهد أبحاث ووهان لعلم الفيروسات التابع لأكاديمية العلوم الصينية، خلال بيان صادر أمس الثلاثاء، إنه تقدم بطلب للحصول على ترخيص براءة اختراع استخدام عقار "ريديسفير"، نقلاً عن وكالة رويترز.

و"ريديسفير" عقار مضاد للفيروسات طورته شركة "غيلياد ساينسز" لعلاج الفيروس.

وكانت دراسة نشرتها مجلة "نيو إنجلند" الطبية في الأسبوع الماضي، أفادت بأن مريض فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد أظهر تحسناً بعد تناوله عقار "ريديسفير"، والذي يستخدم كذلك في علاج الأمراض المعدية مثل الإيبولا.

وذكر العلماء في كلا المعهدين خلال ورقة بحثية نشرتها المجلة العلمية "خلية الأبحاث" بالأمس أنهم وجدوا أن كلا من "ريديسفير" و"كلوروكين"، المستخدم في علاج الملاريا، يُعدان بمثابة طريقة فعالة لمكافحة فيروس كورونا.

وكان المعهد الذي يتخذ من ووهان مقراً له - وهي مركز تفشي الفيروس - أوضح خلال البيان أنه تقدم بطلب براءة الاختراع يوم 21 يناير/كانون الثاني وسط مساعي حماية المصالح الوطنية للصين.