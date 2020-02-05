الخرافي: "زين السعودية" تسعى للاستفادة من النمو الكبير بقطاع البيانات

الرياض ـ مباشر: قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بمجموعة زين، إن الشركة تسعى للاستفادة من النمو الكبير بقطاع خدمات البيانات بالمملكة.

وأضاف بدر ناصر الخرافي، في بيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الأربعاء، أن استمرار تحسن العمليات التشغيلية للشركة، ومواصلتها لنسب النمو على جميع مؤشراتها المالية الرئيسية، جاء بفضل التنفيذ الجاد لاستراتيجيتها بقطاع الخدمات الرقمية.

وأوضح الخرافي أن عام 2019، كان علامة فارقة في العمليات التشغيلية للشركة، حيث قامت بإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس، لتكون أكبر شبكة اتصالات تعمل بهذه التقنية في المنطقة.

كما أشار إلى أن إطلاق خدمات الجيل الخامس، والتحديث والتطوير المستمر للبنية التحتية للشركة، سيضع الشركة بمراكز تنافسية أفضل في قطاع الاتصالات في المملكة.

وتابع: "سيشهد عام 2020 مزيدا من التوسع في شبكة الألياف الضوئية، وشبكة الجيل الخامس، لتشمل مدن جديدة في جميع أنحاء المملكة كما تسعى الشركة إلى تعزيز جهودها بمجالات إنترنت الأشياء، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية".

وأوضحت شركة زين السعودية، بحسب البيان، أن صافي أرباح عام 2019 التي بلغت نحو 485 مليون ريال، هي الأعلى منذ التأسيس، وأنها تستمر في تحقيق نتائج إيجابية بصافي الأرباح للربع السادس على التوالي.

وكشفت أن إيراداتها سجلت نموا بلغ نحو 11 بالمائة لتصل إلى نحو 8.4 مليار ريال، وأن قاعدة عملاء الشركة بلغت 7.6 مليون عميل.

ونوهت الشركة إلى أن النفقات الرأسمالية بلغت نحو 1.9 مليار ريال، خلال السنة المالية 2019.

وأعلنت شركة زين السعودية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع صافي الأرباح بالعام 2019، نحو 46 بالمائة، إلى 485 مليون ريال، مقابل 332 مليون ريال للعام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح، يعود إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة للطلب المتزايد على منتجات وخدمات الشركة، إلى جانب انخفاض المصاريف التشغيلية والإدارية.

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