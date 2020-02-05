"سناب شات" تسجل خسائر بالربع الرابع مع إيرادات دون المتوقع

مباشر: أعلنت شركة "سناب شات" تسجيل خسائر في الربع الأخير من العام الماضي مع إخفاق الإيرادات في الوفاء بتقديرات المحللين.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية المالكة لتطبيق التواصل الشهير الصادرة بالأمس، أنها سجلت خسائر 240.7 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 191.67 مليون دولار خسائر في الربع المماثل من 2018.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة 0.03 دولار في الربع الماضي مقابل تقديرات المحللين البالغة 0.01 دولار.

وارتفعت إيرادات "سناب شات" بنحو 44 بالمائة في الربع الماضي لتصل إلى 560.89 مليون دولار مقارنة مع 389.82 مليون دولار المسجلة في الربع نفسه من عام 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات "سناب شات" خلال الربع الأخير من العام الماضي ستبلغ 562.9 مليون دولار.

وعلى صعيد عام 2019، فإن الشركة الأمريكية شهدت زيادة 45 بالمائة في إيراداتها لتصل إلى 1.71 مليار دولار.

وسجلت "سناب شات" خسائر بقيمة 1.03 مليار دولار وهي أقل من الخسائر المسجلة في العام السابق له والبالغة 1.25 مليار دولار.

وتشمل خسائر الربع الأخير وعام 2019 بأكمله تحمل رسوم قانونية غير متكررة بقيمة 100 مليون دولار، وفقاً لنتائج الأعمال.

وبالنسبة لعدد المستخدمين الناشطين بشكل يومي، فشهد زيادة 31 مليون مستخدم خلال الربع الرابع من العام الماضي أو ما يعادل زيادة 17 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 218 مليون مستخدم.

ويقارن هذا الرقم مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى أنه سوف يسجل 214 مليون مستخدم في الربع الأخير من عام 2019.

وكان سهم الشركة الأمريكية، أغلق جلسة أمس على ارتفاع يتجاوز 4 بالمائة مسجلاً 18.98 دولار لكن العقود المستقبلية تشير إلى أنه سوف يستهل التعاملات على خسائر بنحو 7.5 بالمائة.