شركة أبحاث تحدد السعر المستهدف لـ "الإنماء" عند 26.8 ريال

الرياض - مباشر: قالت شركة أبحاث الجزيرة كابيتال إن الأرباح الصافية لمصرف الإنماء جاءت أقل من التوقعات وأقل من متوسط التوقعات البالغة 742.3 و 697 مليون ريال على التوالي.

وحددت المذكرة البحثية تلقاها "مباشر" يوم الأربعاء السعر المستهدف للسهم عند 26.8 ريال مع توصية بزيادة المراكز على السهم.

وأشارت الجزيرة كابيتال إلى أن القروض ارتفعت عن الربع نفسه من العام الماضي بنسبة 13 بالمائة و 13.2 بالمائة على النوالي، فيما جاءت معدلات الاقراض أقل من المتوقع، مشيرة إلى أن معظم الفارق عن التقديرات جاء بسبب ارتفاع مخصصات الاقراض عن المتوقع.

وأوضحت الجزيرة كابيتال أن مخصصات الإقراض هي السبب الرئيسي في تراجع صافي ربح المصرف.

وتوقعت الجزيرة كابيتال أن يصل صافي ربح المصرف إلى 3.3 مليار ريال خلال عام 2020.

وتراجع أداء السهم خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.52 بالمائة إلى مستوى 24.92 ريال، بعد التداول على 11.94 مليون سهم وبقيمة 298.95 مليون ريال.

وكشفت البيانات لمصرف الإنماء خلال عام 2019، تراجع صافي الأرباح نحو 11.27 بالمائة، مقارنة بالعام 2018، إلى 2.54 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل 2.86 مليار ريال للعام السابق.

وأوضح المصرف أن تراجع صافي الأرباح بالعام 2019، جاء نتيجة لتعديل صافي الربح لعام 2018، بإضافة 556 مليون ريال، بعد انعكاس أثر اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، بسبب تغيير السياسة المحاسبية.

وأشار إلى أن صافي الدخل قبل الزكاة ارتفع نحو 11.88 بالمائة، نتيجة ارتفاع الدخل من التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل صرف العملات.

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