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محدث..السوق السعودي يشهد تنفيذ صفقتين خاصتين بـ6.4 مليون ريال

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محدث..السوق السعودي يشهد تنفيذ صفقتين خاصتين بـ6.4 مليون ريال محدث..السوق السعودي يشهد تنفيذ صفقتين خاصتين بـ6.4 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقتين خاصتين، بقيمة إجمالية 6.4 مليون، من خلال 95.17 ألف سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ الصفقة الأولى على سهم أرامكو السعودية، والتي بلغت قيمتها 1.01 مليون ريال، من خلال 30 ألف سهم، وتم تنفيذها بسعر 33.75 ريال.

وكانت الصفقة الثانية لسهم "المواساة" بقيمة بلغت 5.43 مليون ريال من خلال 65.17 ألف سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 83.30 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول. 

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