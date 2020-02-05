كيفية استخدام وضع التركيز في نظام أندرويد 10

إذا كان هاتفك يعمل بنظام أندرويد 9 أو أي إصدار أحدث؛ فيمكنك الاستعانة بميزة (وضع التركيز) Focus Mode، التي تساعدك في تقليل وقت استخدام الهاتف، والتركيز أثناء عملك.

ويعتبر وضع التركيز من أبرز الميزات الموجودة في تطبيق الصحة الرقمية Digital Wellbeing الذي قدمته جوجل لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد لمراقبة استخدام هاتفك الذكي والحد منه. وهو يختلف عن وضع (عدم الإزعاج) Do Not Disturb الذي يؤدي إلى إسكات هاتفك بالكامل.

وقد صُمم وضع التركيز لمساعدتك على زيادة التركيز وعدم تشتيت الانتباه، حيث يمكنك تحديد التطبيقات التي تجدها أكثر إزعاجًا بشكل مؤقت – مثل: فيسبوك، وإنستاجرام، وتطبيق البريد الإلكتروني، أو الأخبار – وضبط هاتفك ليوقفها تلقائيًا عندما تريد التركيز.

هذا الوضع أصبح متاحًا بشمل رسمي لجميع هواتف بيكسل Pixel، وهواتف (أندرويد ون) Android One، وهواتف أخرى تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وبالطبع جميع الهواتف التي تعمل بالإصدار الأحدث أندرويد 10.

فيما يلي كيفية استخدام وضع التركيز على أندرويد 10:

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انتقل إلى (الإعدادات) على هاتفك.

اضغط على خيار (الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية) Digital Wellbeing & Parental Controls.

في القائمة ابحث عن (وضع التركيز) Focus Mode.

حدد التطبيقات التي تريد إيقافها مؤقتًا.

اضغط على تشغيل الآن، ستلاحظ أن جميع التطبيقات التي اخترت إيقافها مؤقتًا تظهر باللون الرمادي. إذا حاولت فتح التطبيق، فستظهر لك رسالة توضح عدم إمكانية ذلك لأن (وضع التركيز) قيد التشغيل.

بمجرد تشغيل (وضع التركيز)، تستطيع التركيز على ما تفعله، مما يحسن من إنتاجيتك، أما إذا أردت إيقاف الوضع وإعادة الهاتف لوضعه الطبيعي، فلديك خياران: