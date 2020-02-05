سيسكو تسرّع أداء التطبيقات في عالم متعدد الشبكات السحابية

كشفت شركة سيسكو اليوم عن نهج متعدد النطاقات يربط بين فرق التطبيقات والبنية التحتية من خلال توفير رؤية كاملة وتقديم معلومات وافية عن العمليات التشغيلية، مما يتيح استكشاف المشاكل والأخطاء وإصلاحها في الزمن الفعلي وضمان الأداء الأمثل للتطبيقات، وذلك لدعم الشركات في تلبية الطلب المتزايد على التجارب الرقمية المتكاملة.

حيث أصبحت الشركات اليوم تدرك أن التطبيقات هي الركيزة الأساسية لأعمالها وهي طريقة الوصول المثالية لعملائها، ويشير 78% من العملاء أن توقعاتهم تتزايد فيما يتعلق بالتجارب الرقمية.

ومع توجه الشركات نحو المزيد من الأعمال القائمة على التطبيقات فإنها تضع المزيد من الأعباء على فرق تكنولوجيا المعلومات مما يسلط الضوء على تنامي الفجوة بين فرق العمل والتقنيات المعتمدة.

تسهّل منصة التطبيقات الجديدة القائمة على نظام Kubernetes عمل مطوري البرامج وخبراء تقنية المعلومات لمواكبة متطلبات العالم متعدد الشبكات السحابية.

ابتكارات جديدة من سيسكو

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تقدم AppDynamics Customer Journey Map التي تعرض تلقائيًا أهم محطات تجربة المستخدم ضمن التطبيقات المهمة لتنفيذ المهام، وتركز هذه المحطات على مقاييس الأعمال وتجربة التطبيقات لمنح فرق العمل وفرق التطبيقات رؤية موحدة ومترابطة لأداء الأعمال وتجربة المستخدم وأداء التطبيقات.

يتبادل كل من AppDynamics و Cisco Intersight Workload Optimizer البيانات لربطها وإعطاء فرق التطبيقات وفرق البنية التحتية رؤية مشتركة حول متطلبات البنية التحتية التي تؤثر على أداء التطبيقات وتجربة المستخدم والأعمال، ومن خلال استخدام مصطلحات وأدوات مشتركة ومشاركة مجموعات البيانات بين التطبيقات وأداء البنية التحتية، تساعد سيسكو فرق تكنولوجيا المعلومات على تعزيز التعاون والتركيز على الأولويتين الرئيسيتين وهما الأعمال والعملاء، ومن خلال الربط المباشر بين معلومات التطبيقات وأتمتة البنية التحتية والذي يعد الأول من نوعه في القطاع، ستتمكن فرق البنية التحتية من مواكبة متطلبات الأعمال القائمة على التطبيقات في الزمن الفعلي وإدارة التكاليف والتعقيدات في الوقت نفسه.

يوفر Cisco Intersight Workload Optimizer إمكانيات قوية لتعزيز أعباء العمل والتكلفة عبر بنى التطبيقات المختلطة، ويركز أيضًا على الأداء والتكلفة والامتثال، كما يستخدم المعلومات والخبرات السابقة ومعلومات الزمن الفعلي للإبلاغ بشكل استباقي عن المشكلات المحتملة بالإضافة إلى استعراض الفرص والإمكانيات لخفض التكاليف الناتجة عن الإفراط في الاستخدام، وبخلاف الأساليب التي تبدأ وتنتهي بالبنية التحتية الافتراضية، يمكن لهذا الحل تحديد السبب الجوهري للخلل في التطبيقات سواء كانت المشكلة مرتبطة بالتطبيق نفسه أو بطبقة VM/container أو حتى داخل أجهزة التخزين أو الحوسبة أو الشبكات.

توفر منصة Cisco HyperFlex Application Platform نظامًا أساسيًا متكاملًا لتبسيط الأداء والعمليات المستمرة لنظام Kubernetes عبر السحابة ومراكز البيانات وحواف الشبكات، وتساهم المنصة الجديدة في تنسيق الأدوات مفتوحة المصدر وأتمتة المهام الروتينية وتسهيل تعامل فرق تكنولوجيا المعلومات وخبراء تطوير البرمجيات مع نظام Kubernetes بما يسرّع الابتكار في التطبيقات عبر بيئات متعددة البنى السحابية، كما تدعم المنصة عملية الرصد في الزمن الفعلي وتعزيز ترابط التطبيقات بالبنى التحتية بالاعتماد على AppDynamics وIntersight.

وقال أسامة الزعبي، المدير التنفيذي للتقنية لدى شركة سيسكو الشرق الأوسط وأفريقيا: “تشكل التطبيقات الآن ركيزة أساسية لجميع الأعمال لكن إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بغية توفير تجربة مستخدم إيجابية أصبحت اليوم أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، وتوفر هذه التقنيات الجديدة رؤية كاملة ومعلومات وافية وعميقة في جميع جوانب البنية التحتية من خلال التطبيق مما يبسط معالجة المشاكل والأخطاء في الزمن الفعلي ويساعد على التنبؤ التلقائي لتحديد المشكلات ومعالجتها قبل حدوثها، وفي حين تقدم بعض الجهات المزودة للحلول رؤية للتطبيقات أو لطبقة فردية من البنية التحتية المادية أو الافتراضية، فإن سيسكو هي الأولى التي تقدم حلاً متكاملاً يربط هذه العناصر الثلاثة من خلال تقديم رؤى قيّمة ومعلومات تعزز الأداء ومعالجة المشاكل بنهج استباقي في كافة الطبقات، ومن خلال منصة HyperFlex Application Platform نجحنا في تسهيل اعتماد نظام Kubernetes، المعيار الجديد السائد لمطوري التطبيقات، ونشره وإدارته من قبل فرق التطبيقات والبنية التحتية”.