"فورد" تخسر 1.7 مليار دولار في الربع الرابع

مباشر: سجلت شركة "فورد" خسائر حادة خلال الربع الأخير من العام الماضي، مع هبوط الإيرادات بنحو 5 بالمائة.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع تصنيع السيارات، أمس الثلاثاء، أن خسائر الشركة بلغت 1.7 مليار دولار (42 سنتاً للسهم الواحد) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل خسارة 100 مليون دولار (3 سنتات للسهم) في نفس الربع من عام 2018.

وباستبعاد البنود المتكررة، بلغ نصيب السهم من الأرباح 12 سنتاً للسهم خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 30 سنتاً للسهم الواحد المسجلة في نفس الربع من عام 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ان ربحية الشركة من السهم ستبلغ 17 سنتاً خلال الربع الرابع الماضي.

وبالنسبة لإجمالي الإيرادات، فبلغت 39.7 مليار دولار خلال الربع الرابع، بانخفاض 5 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2018.

وأظهرت نتائج الأعمال تراجع الإيرادات من كل أسواق الشركة، حيث هبطت بنحو 38 بالمائة في الصين، وانخفضت 22 بالمائة في أمريكا الجنوبية.

وفي إجمالي عام 2019، سجلت "فورد" تراجعاً في الإيرادات بنسبة 3 بالمائة لتسجل 155.9 مليار دولار، بينما لم تحقق أي أرباح في العام الماضي.