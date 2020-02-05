رئيس فرنسا الأسبق: رؤية 2030 لولي العهد السعودي نظرة للمستقبل

الرياض – مباشر: قال رئيس دولة فرنسا الأسبق، نيكولا ساركوزي، اليوم الأربعاء، إن رؤية المملكة 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان هي نظرة للمستقبل، لافتا إلى أن توجيه ولي العهد بإطلاق مبادرتين لحماية الأطفال وتمكين المرأة في العالم السيبراني وضع النور على موضوعين أساسيين.

وأضاف ساركوزي، خلال كلمة في اليوم الثاني للمنتدى الدولي للأمن السيبراني المنعقد بالسعودية، أن النجاح الذي حققته المملكة هو أساسي للعالم، منوها بأن المملكة الآن في عالم يجب أن تنوع فيه حلفائها، وفقا لما نقله التليفزيون السعودي.

وتابع: "من الخطر لأي بلد أن يكون له صديق واحد حتى ولو كان الأقوى في العالم".

وانطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات ملتقى الأمن السيبراني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية؛ للوقوف على المخاطر والتهديدات السيبرانية وحلولها، إلى جانب الفرص الاقتصادية والتنموية في هذا المجال.

وأكد ساركوزي، أن العالم تغيرا كثيرا خلال السنوات الماضية، وقلب العالم أصبح الآن هنا في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن ظل محور العالم منذ قرون في الغرب.

وأشار الرئيس الفرنسي الأسبق، إلى أن الهجمات السيبرانية هي من أخطر الهجمات ومن الممكن أن تُدمر بلد، مبينا أن عالم الأمن السيبراني اليوم هو "الفوضى"، ليس هناك قوانين، ولا شفافية، ولا سلطة، وليس هناك إمكانية للحوار.

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