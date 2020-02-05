نائب وزير الصناعة السعودي يتحدث عن التحول الشامل بقطاع التعدين

الرياض – مباشر: قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمملكة العربية السعودية، خالد المديفر، إن الإصلاحات التنظيمية الأخيرة التي قامت بها المملكة ساهمت بشكل كبير في تسهيل بيئة الأعمال في السعودية.

وأضاف المديفر، خلال كلمة في اليوم الثالث من مؤتمر الاستثمار التعديني الأفريقي السنوي "INDABA" المنعقد في جنوب أفريقيا حتى الـ6 من فبراير/ شباط الجاري، أن هدف المملكة الآن زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وجذب استثمارات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين.

وتحدث المديفر، خلال القمة الحكومية الدولية، حول التحول الشامل الذي يشهده قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية.

وترأس نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد المديفر، وفد المملكة المشارك في المؤتمر.

وتم توقيع اتفاقية شراكة بين شركة الهيثم للتعدين السعودية وشركة DTP الفرنسية؛ على هامش المؤتمر؛ سعياً نحو تطوير قطاع تشغيل المناجم بالمملكة بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

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