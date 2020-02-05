نشاط الخدمات في المملكة المتحدة يرتفع لأعلى مستوى بـ16 شهراً

مباشر: ارتفع نشاط الخدمات في المملكة المتحدة لأعلى مستوى في 16 شهراً خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بدعم تحسن ثقة الشرمات والمستهلكين.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري الخدمات الخدمي في المملكة المتحدة سجل 53.9 نقطة في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 50 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وتعتبر هذه القراءة هي الأعلى منذ سبتمبر/أيلول 2018، كما أنها تتجاوز التقديرات الأولية والتوقعات التي كانت تشير لتسجيل 52.9 نقطة.

وأظهرت البيانات زيادة قوية في الطلبات الجديدة ونشاط الشركات، كما ارتفع مؤشر الأعمال الجديدة مدعوم بارتفاع الإنفاق والاستثمار.

وأوضح معظم المستطلع أرائهم في مسح "ماركت" أن تحسن ثقة الشركات والمستهلكين ظهر في ارتفاع طلب العملاء خلال الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أداء مؤشر مديري المشتريات تأثر إيجاباً بانتهاء حالة عدم اليقين السياسية، في أعقاب الانتخابات العامة المبكرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبحلول الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتقع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة ليصعد إلى مستوى 1.3055 دولار.