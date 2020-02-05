الدولار يرتفع عالمياً مع ترقب تطورات كورونا وبيانات اقتصادية

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي عالمياً مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار القلق حيال فيروس كورونا وترقب بيانات اقتصادية.

ويأتي أداء الدولار وسط المخاوف بانتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة 490 شخصاً حتى الآن، وإصابة ما يزيد عن 24 ألف آخرين في الصين.

لكن التدابير الصينية للتعامل مع المرض ودعم الأسواق نجحت في تهدئة مخاوف المستثمرين، ليتراجع الطلب على الملاذات الآمنة وترتفع الرغبة في المخاطرة.

وبالنسبة للبيانات اقتصادية، كشفت بيانات صادرة أمس الثلاثاء، عن ارتفاع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومن المقرر صدور بيانات الميزان التجاري والنشاط الخدمي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 10:19 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنسبة 0.1 بالمائة عند مستوى 1.1029 دولار، وصعد مقابل العملة اليابانية بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 109.69 ين.

في حين انخفضت الورقة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة لتهبط إلى 1.3053 دولار.

وارتفع الدولار الأمريكي أمام العملة السويسرية بنحو 0.3 بالمائة ليصعد إلى 0.9721 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية بشكل هامشي بلغ 0.09 بالمائة عند مستوى 98.046.