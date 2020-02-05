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إنفوجرافيك.. مستوى رضا المسافرين عن جودة المطارات السعودية

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الرياض - مباشر: أعلنت هيئة الطيران المدني، بالسعودية، عن النشرة الشهرية لشهر يناير/ كانون الثاني 2020، لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات المقدّمة في "مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة".

ونشرت الهيئة الإنفوجرافيك التالي لتفاصيل النشرة:

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