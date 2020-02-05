سهم "الوطنية للتعليم" بأعلى مستوياته منذ الإدراج..بعد قرار هيئة المنافسة

مباشر ـ ثابت شحاتة: ارتفع سهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم، بشكل ملحوظ خلال جلسة اليوم الأربعاء، ليقفز إلى أعلى مستوياته منذ الإدراج، تزامناً مع إقرار هيئة المنافسة لصفقة استحواذ لصالح الشركة.

وسجل السهم ارتفاعاً نسبته 7.43 بالمائة، بحلول الساعة 12:30 بتوقيت السعودية، حل بها ثانياً بقائمة الأسهم المرتفعة بالسوق السعودي.

وتعد مكاسب السهم اليوم الأربعاء، ثاني أعلى مكاسب له منذ إدراجه بالسوق السعودي، في نوفمبر / تشرين الثاني 2018، قفز بها إلى مستوى 31 ريالاً، وهو أعلى مستوى له منذ الإدراج.

وقررت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، أمس الثلاثاء، عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم، وبين كل من شركة الخوارزمي التعليمية، وشركة مدارس الغد الأهلية المحدودة.

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات نحو 300 ألف سهم، بلغت قيمتها 9.35 مليون ريال من خلال 511 صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأحمر في تلك الأثناء، بتراجع هامشي بلغت نسبته 0.04 بالمائة، بخسائر بلغت 3.12 نقطة، هبط بها إلى مستوى 8,135.28 نقطة.

وأعلنت الشركة، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، عن توقيع اتفاقية نهائية لشراء كامل حصص الشركاء بشركة مدارس الغد الأهلية، مقابل 36.7 مليون ريال، وشركة الخوارزمي التعليمية، مقابل 30 مليون ريال.

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