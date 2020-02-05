الهيئة السعودية للفضاء: رفع الاستراتيجية الجديدة للملك سلمان خلال أيام

الرياض – مباشر: قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، إنه بعد أيام سترفع استراتيجية الفضاء السعودية التي أقرها مجلس إدارة الهيئة وبرامجها في الأيام الماضية بعد العمل عليها لعامين لخادم الرحمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باعتباره رئيس مجلس الوزراء؛ لإقرارها والإعلان عن تفاصيلها.

وتوقع الأمير سلطان بن سلمان، خلال المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار للإمارات والمنعقد في دبي، اليوم الأربعاء، أن يكون هناك تعاون وثيق في مجال الفضاء مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف نقلاً عن بث بموقع "يوتيوب"، أن المملكة من خلال هيئة الفضاء تركز على استقطاب وتدريب رواد الفضاء والعلماء وأصحاب التجارب.

وأشار الأمير سلطان بن سلمان، إلى أن المملكة العربية السعودية كان لها تجربة في الذهاب للفضاء في عام 1985، وكانت من المؤسسين لمنظمة عرب ساب.

وتوقع رئيس الهيئة السعودية للفضاء، أن يكون خلال الـ10 سنوات القادمة متاحاً للرواد أكثر للمشاركة في رحلات الفضاء.

وأقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أواخر الشهر الماضي، الاستراتيجية الجديدة للهيئة.

وقال الأمير سلطان بن سلمان، أواخر الشهر الماضي، إن إقرار مجلس الإدارة الاستراتيجية السعودية للفضاء يرسم معالم الإفادة القصوى من قطاع الفضاء وخارطة طريق لانطلاق المملكة نحو السباق العالمي.

وأكد، أنه ستكون هناك منصة لمسارات اقتصادية وعلمية كبيرة بالتعاون مع جميع الشركاء، وبدأ تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز رأس المال البشري.

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