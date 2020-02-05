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المدفوعات السعودية: إقبال متزايد على التجارة الإلكترونية عبر منظومة "مدى"

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المدفوعات السعودية: إقبال متزايد على التجارة الإلكترونية عبر منظومة "مدى" المدفوعات السعودية: إقبال متزايد على التجارة الإلكترونية عبر منظومة "مدى"

الرياض ـ مباشر: أكدت شركة المدفوعات ، المملوكة بالكامل لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، نجاح المملكة العربية السعودية في تعزيز حضورها بقطاع التجارة الإلكترونية.

وأوضحت الشركة، في بيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الأربعاء، أن المملكة تشهد إقبالاً متزايداً على استخدام الإنترنت، المدعوم بمنظومة "مدى" عبر التجارة الإلكترونية، حيث امتازت هذه المنظومة بتقديم خدمات آمنة وسريعة، بتكلفة منخفضة.

وناقشت المدفوعات السعودية، خلال اجتماع استضافت فيه عدداً من الشركات المتخصصة بالتجارة الإلكترونية، أهم المستجدات والتطورات بهذا القطاع، وفرص تعزيز نموها بالسوق المحلي.

وأوضحت المدفوعات السعودية، أنه وفقاً لإحصاءات عام 2019، فقد شهدت عمليات "مدى" عبر التجارة الإلكترونية تطوراً ملحوظاً، حيث تم إجراء أكثر من 38 مليون عملية، تجاوزت قيمتها 10 مليارات ريال.

وتابعت: "عكست هذه الأرقام والإحصاءات ثقة المتعاملين في نظام المدفوعات الوطني (مدى)، إحدى أنظمة شركة المدفوعات السعودية بالإضافة إلى أنظمة (سداد وإيصال ونقدي وسريع)".

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