جهات حكومية وخاصة تعرض 850 مشروعاً بمنتدى المشاريع المستقبلية بالرياض

الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن إطلاق النسخة الثانية من أعمال منتدى المشاريع المستقبلية في مدينة الرياض خلال الفترة 25 – 26 فبراير/ شباط 2020.

ويشارك في المنتدى الذي يعد أكبر تجمع بالمملكة في قطاع المقاولات، 35 جهة حكومية وخاصة لعرض أهم المشاريع المخطط لها بالمملكة في المرحلة القادمة ويبلغ عددها أكثر من 850 مشروعاً، تتجاوز قيمتها التقديرية 600 مليار ريال، معظمها لتنفيذ مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية- واس.

ومن ضمن مُلّاك المشاريع المشاركين في النسخة الثانية من المنتدى 35 جهة حكومية وخاصة تمثل قطاعات استراتيجية وحيوية متنوعة، من أبرزها النفط والصناعة والسياحة والترفيه والنقل والسكن والبنية التحتية والتعدين.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت بن مبارك آل سوّيد في كلمته خلال المؤتمر، إن المنتدى يمثل منصة لمُلّاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم ولتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية وللجهات الداعمة لمعرفة توجه المشاريع للفترة المقبلة.

وأضاف: يمثل المنتدى فرصة للمقاولين والمستثمرين لاكتشاف المشاريع المستقبليّة المطروحة، من عِدة جهات تحت مظلة واحدة وفي مكان واحد مما يُمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية.

وتابع: يعتبر فرصة استثنائية لبناء العلاقات، إذ يتيح للمقاولين والمستثمرين الاجتماع بمُلّاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة مما يحسِّن من خططهم وقراراتهم من خلال التعرف على الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية وتكاليفها التقديرية وآلية التأهيل والمنافسة عليها، وخلق شبكة من العلاقات بين ملاك المشاريع والمقاولين والمهتمين، بالإضافة إلى إتاحة فرصة بناء شراكات بين المقاولين أنفسهم.

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