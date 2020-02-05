توسع نشاط الخدمات في الصين بأضعف وتيرة في 3 أشهر

مباشر: توسع النشاط الخدمي في الصين بأضعف وتيرة في ثلاثة أشهر خلال الشهر الأول من العام الجديد، وسط ارتفاع مؤشر الأعمال الجديدة بأبطأ وتيرة منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسستي "كاسين" و"ماركت"، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل 51.8 نقطة خلال يناير/كانون الثاني الماضي مقابل 52.5 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الصين سيسجل 52.0 نقطة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضحت البيانات أن نشاط الشركات نما بوتيرة متباطئة للشهر الثاني على التوالي كما أن مؤشر الأعمال الجديدة ارتفع بأبطأ وتيرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال الشهر الماضي على الرغم ارتفاع مبيعات التصدير.

في حين أن مؤشر التوظيف تراجع إلى أدنى قراءة منذ سبتمبر/أيلول 2018، بينما شهدت ثقة الشركات تعافياً لمستوى لم تشهده منذ الفترة نفسها.

وبحلول الساعة 9:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتقعت العملة الصينية أمام نظيرتها الأمريكية هامشياً بنحو 0.09 بالمائة لتصل إلى مستوى 6.9922 يوان.