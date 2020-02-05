السعودية.. استئناف استقدام العمالة الإندونيسية قريباً

الرياض – مباشر: التقى سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا، عصام بن أحمد عابد الثقفي، وزيرة القوى العاملة في إندونيسيا إيدا فوزيه؛ لبحث ملف تصدير العمالة إلى المملكة والمعلق منذ فترة.

وقال السفير، في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية، مساء الثلاثاء، إن تصدير العمالة الإندونيسية لدول الشرق الأوسط ستعود قريباً، والبداية ستكون بالمملكة العربية السعودية لفترة 6 أشهر.

وأضاف الثقفي، أنه تطرق لملف إعادة تصدير العمالة الإندونيسية للمملكة الذي توقف بسبب قرار سابق للحكومة الإندونيسية بإيقاف تصدير العمالة لأكثر من 19 دولة بالشرق الأوسط من بينها المملكة.

وأوضح الثقفي، أن الحكومة الإندونيسية تعيد هيكلة برامج تصدير العمالة للدول ووصلت للمرحلة الأخيرة، وفي القريب العاجل سيبدأ تصدير العمالة لدول الشرق الأوسط بداية بالمملكة، من خلال التجربة خلال أول 6 أشهر، وفي حال نجاح التجربة سيستمر التصدير.

وتابع السفير السعودي في إندونيسيا: كان من المفترض أن يكون موعد بدء التصدير من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكن بعض الأمور التقنية بين وزارتي العمل في السعودية وإندونيسيا تسببت في تأجيل بدء تصدير العمالة.

وأضاف: "الأمور التقنية أخرت بدء التصدير، ولكن سيكون في القريب العاجل، ونأمل أن يكون قبل رمضان المقبل".

يُذكر أن هناك أكثر من 12 ألف عاملة وعامل إندونيسي بالمملكة لغرض العمل.

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