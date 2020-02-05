أسعار النفط تقفز 2% مع ترقب نتائج اجتماع أوبك

مباشر: قفزت أسعار النفط بنحو 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب نتائج اجتماع منظمة أوبك ومنتجي الخام الحلفاء.

وتعقد منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والحفاء من غير الأعضاء اجتماعاً طارئاً في فيينا على مدى يومين بداية من أمس، لتقييم تأثير فيروس كورونا على الطلب العالمي على الخام وعلى النمو الاقتصادي.

وينتظر المستثمرون ما ستؤول إليه نتائج الاجتماع، وسط انتظار تعميق مستويات خفض الإنتاج من الخام لمواجهة الضغط المحتمل على الطلب العالمي على النفط.

ويتابع المستثمرون حول العالم تطورات فيروس كورونا وسط مخاوف من أن يؤدي إلى ركود في الطلب العالمي على النفط، حيث أن الصين هي أكبر مستورد للخام في العالم كما كانت المحرك الرئيسي للطلب العالمي في السنوات الأخيرة.

وارتفع عدد الوفيات من الفيروس الصيني إلى 490 شخصاً مع إصابة أكثر من 24 ألف آخرين.

وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون إعلان بيانات مخزونات النفط الأمريكية من جانب إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:49 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل/نيسان بأكثر من 1.9 بالمائة مسجلاً 55 دولاراً للبرميل.

كما قفز سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر مارس/آذار بنسبة تزيد عن 2 بالمائة ليصعد إلى 50.62 دولار للبرميل.

وكان خام نايمكس سجل أدنى تسوية في عام خلال جلسة أمس، بعدما تراجع دون مستوى 50 دولاراً للبرميل.