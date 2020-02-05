انخفاض الأسهم الأوروبية بالمستهل مع محاولة تقييم تداعيات الكورونا

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وسط محاولة المستثمرين تقييم الأثر الاقتصادي لفيروس "كورونا" الجديد سواء داخل الصين أو على الصعيد العالمي.

وجاء الانخفاض في الأسهم الأوروبية بعد أن ارتفعت بأكثر من 1.5 بالمائة في ختام تعاملات أمس، مع تزايد المخاوف من سرعة انتشار فيروس كورونا، حيث ارتفع عدد ضحايا الوباء إلى 490 شخصاً.

وفي بداية الجلسة، ارتفعت أسهم شركات السلع المنزلية بنحو 0.7 بالمائة لتقود الخسائر في المؤشر الأوروبي في حين ارتفع قطاع التكنولوجيا بنحو 0.6 بالمائة.

ومن المقرر صدور بيانات النشاط الخدمي في كل من اسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ومنطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:04 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.2 بالمائة ليهبط إلى 417.7 نقطة، كما انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 7413.73 نقطة.

وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً مستوى 5915.41 نقطة، كما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل 13230.8 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1045 دولار.