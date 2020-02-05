وكالة: طرح 3 شركات بالسوق السعودي بالنصف الأول من 2020

الرياض - مباشر: أعلنت 3 شركات سعودية عن خططها للإدراج في السوق السعودي خلال الأشهر المقبلة، وذلك في أعقاب الطرح العام الأولي لعملاق النفط أرامكو السعودية.

ووفقاً لوكالة رويترز، سيشهد السوق السعودي طرح شركتين جديدتين، إضافة لمجموعة سليمان الحبيب الطبية التي من المقرر طرحها في فبراير/ شباط الجاري، خلال النصف الأول من العام الجاري 2020.



وأوضحت رويترز أن "مجموعة بن داود" التي تمتلك علامة "دانوب" وسلسلة متاجر "بن داود" تخطط لطرح قطاع التجزئة بنهاية الربع الأول أو بداية الربع الثاني من العام الجاري 2020.

وكشفت رويترز أن شركة "سوبريم فودز" تعتزم أيضاً طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال الربع الثاني 2020، مشيرة إلى أن الشركة تخطط لجمع ما بين 300 إلى 400 مليون ريال من الطرح.

وشهد السوق السعودي خلال 2019 طرح أرامكو السعودية التي جمعت نحو 29.4 مليار دولار من إدراج 1.7 بالمائة في سوق "تداول" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

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