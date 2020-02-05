أخبار عاجلة

مباراة بين الزمالك وسموحه في دوري المحترفين لكرة اليد -
جوجل تطلق تحديثًا كبيرًا لخرائطها احتفالًا بمرور 15 عامًا على إطلاقها -
هيونداي موتورز تعلن عن جيل جديد كليًا من طراز i20 -
خروج قطار سريع عن سكته في إيطاليا -
تشكيل فريقي بيراميدز والأهلي لمواجهتهما ضمن الجولة الـ 16 من الدوري الممتاز -
بيراميدز يتمسك بارتداء اللون "النبيتي".. والأهلي لم يحدد اللون حتى الآن -
الشرطة تنشر فيديو لتحركات منفذ عملية الطعن في لندن قبل دقائق من ارتكاب الجريمة -
في مواجهة الجليد -
صراع سياسي بين ترامب والديمقراطيين -
"سيد مشاغب" يوحد ألتراس الزمالك والأهلي والترجي والوداد البيضاوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

وكالة: طرح 3 شركات بالسوق السعودي بالنصف الأول من 2020

Google+ Print
وكالة: طرح 3 شركات بالسوق السعودي بالنصف الأول من 2020 وكالة: طرح 3 شركات بالسوق السعودي بالنصف الأول من 2020

الرياض - مباشر: أعلنت 3 شركات سعودية عن خططها للإدراج في السوق السعودي خلال الأشهر المقبلة، وذلك في أعقاب الطرح العام الأولي لعملاق النفط أرامكو .

ووفقاً لوكالة رويترز، سيشهد السوق السعودي طرح شركتين جديدتين، إضافة لمجموعة سليمان الحبيب الطبية التي من المقرر طرحها في فبراير/ شباط الجاري، خلال النصف الأول من العام الجاري 2020.
 
وأوضحت رويترز أن "مجموعة بن داود" التي تمتلك علامة "دانوب" وسلسلة متاجر "بن داود" تخطط لطرح قطاع التجزئة بنهاية الربع الأول أو بداية الربع الثاني من العام الجاري 2020.

وكشفت رويترز أن شركة "سوبريم فودز" تعتزم أيضاً طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال الربع الثاني 2020، مشيرة إلى أن الشركة تخطط لجمع ما بين 300 إلى 400 مليون ريال من الطرح.

وشهد السوق السعودي خلال 2019 طرح أرامكو السعودية التي جمعت نحو 29.4 مليار دولار من إدراج 1.7 بالمائة في سوق "تداول" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ترشيحات:

العمل السعودية: لم يصدر أي قرار بشأن إلغاء الكفالة للوافدين

إعفاء 5 جنسيات بالسعودية من المخالفات والرسوم مقابل الترحيل

وزير العدل السعودي يكشف تفاصيل جديدة للصكوك الملغاة المتعلقة بفساد

وزير العدل السعودي يطمئن الدائنين بعد قرار إلغاء إيقاف الخدمات

الجوازات السعودية تدعو القادمين للإفصاح عن تواجدهم في الصين

العمل السعودية تتيح إعارة العاملين بين منشآت قطاع التغذية

الوزراء السعودي يسمح بنقل كفالة عمالة ذوي الإعاقة

السعودية.. أكثر من 2.28 مليون أسرة تملكت منازلها حتى منتصف 2019

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
النقل السعودية" توقع عقداً مع "فيرجن هايبرلوب" لتطوير تكنولوجيا النقل

النقل السعودية" توقع عقداً مع "فيرجن هايبرلوب" لتطوير تكنولوجيا النقل

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يبارك للمرأة السعودية والقيادة السعودية على هذا القرار

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يبارك للمرأة السعودية والقيادة السعودية على هذا القرار

السعودية تنشر فيديو لاستهداف مواقع للحوثيين في اليمن

السعودية تنشر فيديو لاستهداف مواقع للحوثيين في اليمن

إجراء جديد من الغذاء والدواء السعودية بشأن اكتشاف فيروس كورونا

إجراء جديد من الغذاء والدواء السعودية بشأن اكتشاف فيروس كورونا