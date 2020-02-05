رئيس النقل العام:تحويل السعودية لمركز لوجستي عالمي بمشاركة القطاع الخاص

الرياض ـ مباشر: أكد رئيس الهيئة العامة للنقل بالسعودية، رميح بن محمد الرميح، على جدية كافة الجهات على تفعيل النقل الذكي وتحويله إلى واقع في المملكة.

وقال الرميح، خلال المعرض السعودي للنقل والخدمات اللوجستية 2020، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن القطاعات الحكومية تتعاون مع القطاع الخاص، لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

وأشار إلى أن هيئة النقل تحرص على تطوير هذه الصناعة المتكاملة في المملكة، من خلال الاعتماد الكبير بالمرحلة القادمة على الجوانب التقنية لتسريع وتسهيل دورة العمل ورفع الجودة والكفاءة.

وافتتح رئيس الهيئة العامة للنقل، أمس الثلاثاء، نيابة عن وزير النقل صالح الجاسر، المعرض السعودي للنقل والخدمات اللوجستية 2020، بالرياض، الذي يستمر يوم غد الخميس.

ترشيحات:

العمل السعودية: لم يصدر أي قرار بشأن إلغاء الكفالة للوافدين

السعودية.. "هدف" يودع 506 ملايين ريال دعماً للباحثين عن عمل

الوزراء السعودي يسمح بنقل كفالة عمالة ذوي الإعاقة

8 قرارات للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

الجوازات السعودية تدعو القادمين للإفصاح عن تواجدهم في الصين

إعفاء 5 جنسيات بالسعودية من المخالفات والرسوم مقابل الترحيل