مؤسسة النقد السعودي تستطلع الآراء بشأن قواعد التأمين المصرفي

الرياض – مباشر: طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الأربعاء، مشروع "مسودة" القواعد المنظمة لأعمال التأمين المصرفي.

ودعت "ساما"، وفي لبيان لها، العموم والمختصين والمهتمين إبداء آرائهم وملاحظاتهم حيال مشروع "مسودة" القواعد المنظمة لأعمال التأمين المصرفي خلال 14 يوماً، بدءاً من 5 فبراير/ شباط 2020 عبر البريد الإلكتروني.

وأكدت "ساما"، أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لدور المؤسسة في تطوير منظومة الخدمات المالية في المملكة، ومواكبة أحدث التطورات التقنية بما يخدم أهداف المؤسسة من نمو قطاع التأمين وازدهاره ونشر الوعي والثقافة التأمينية.

وبينت مؤسسة النقد السعودية، أن قواعد أعمال التأمين المصرفي تهدف إلى توسيع نطاق توزيع وتسويق منتجات التأمين عبر البنوك، التيسير على العملاء للحصول على كافة احتياجاتهم المالية من مكان واحد.

وأضافت، إلى جانب تنظيم أعمال وممارسات التأمين المصرفي في المملكة والعلاقات بين شركات التأمين والبنوك في هذا الشأن.

وأشارت "ساما"، إلى أنها تعد وسيلةً لضمان وصول المنتجات التأمينية إلى المناطق النائية، وتيسيراً للوصول إلى منتجات الادخار المصرفي لرفع الوعي التأميني.

وقالت مؤسسة النقد، إنها تتطلع من خلال هذه القواعد إلى تطوير صناعة التأمين، ودعم نمو مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني.

وشددت "ساما"، أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

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