أردوغان: نحو مليون شخص في إدلب بسوريا يتوجهون إلى الحدود التركية

جي بي سي نيوز :- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، أن نحو مليون شخص في محافظة إدلب بسوريا يتوجهون إلى الحدود مع تركيا.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن "التطورات في إدلب أصبحت خارج نطاق السيطرة".

وأضاف: "نفذت قوات الجيش السوري هجمات جوية على إدلب أسفرت عن سقوط 8 أشخاص، هم 5 جنود و3 مدنيين"، مشيرا إلى أن تركيا قصفت عشرات الأهداف التابعة للحكومة السورية بعد مقتل الجنود الأتراك في إدلب.

وشدد على أن بلاده "ترد على مقتل الجنود الأتراك في إدلب بكل حزم سواء من البر أو الجو".

وتابع: "آمل أن يعي الجميع التزاماته في إطار اتفاقيتي أستانا وسوتشي ويواصوا العمل في هذا الإطار".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تستضيف ما يقارب الـ4 ملايين لاجئ سوري على أراضيها.

المصدر: رويترز + الأناضول