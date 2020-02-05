أخبار عاجلة

مباراة بين الزمالك وسموحه في دوري المحترفين لكرة اليد -
جوجل تطلق تحديثًا كبيرًا لخرائطها احتفالًا بمرور 15 عامًا على إطلاقها -
هيونداي موتورز تعلن عن جيل جديد كليًا من طراز i20 -
خروج قطار سريع عن سكته في إيطاليا -
تشكيل فريقي بيراميدز والأهلي لمواجهتهما ضمن الجولة الـ 16 من الدوري الممتاز -
بيراميدز يتمسك بارتداء اللون "النبيتي".. والأهلي لم يحدد اللون حتى الآن -
الشرطة تنشر فيديو لتحركات منفذ عملية الطعن في لندن قبل دقائق من ارتكاب الجريمة -
في مواجهة الجليد -
صراع سياسي بين ترامب والديمقراطيين -
"سيد مشاغب" يوحد ألتراس الزمالك والأهلي والترجي والوداد البيضاوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

أردوغان: نحو مليون شخص في إدلب بسوريا يتوجهون إلى الحدود التركية

Google+ Print
أردوغان: نحو مليون شخص في إدلب بسوريا يتوجهون إلى الحدود التركية أردوغان: نحو مليون شخص في إدلب بسوريا يتوجهون إلى الحدود التركية

جي بي سي نيوز :- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، أن نحو مليون شخص في محافظة إدلب بسوريا يتوجهون إلى الحدود مع تركيا.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن "التطورات في إدلب أصبحت خارج نطاق السيطرة".

وأضاف: "نفذت قوات الجيش السوري هجمات جوية على إدلب أسفرت عن سقوط 8 أشخاص، هم 5 جنود و3 مدنيين"، مشيرا إلى أن تركيا قصفت عشرات الأهداف التابعة للحكومة السورية بعد مقتل الجنود الأتراك في إدلب.

وشدد على أن بلاده "ترد على مقتل الجنود الأتراك في إدلب بكل حزم سواء من البر أو الجو".

وتابع: "آمل أن يعي الجميع التزاماته في إطار اتفاقيتي أستانا وسوتشي ويواصوا العمل في هذا الإطار".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تستضيف ما يقارب الـ4 ملايين لاجئ سوري على أراضيها.

المصدر: رويترز + الأناضول

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
أردوغان يمهل الجيش السوري حتى نهاية فبراير

أردوغان يمهل الجيش السوري حتى نهاية فبراير

أردنيون يروّجون لـ"سور الأردن العظيم"

أردنيون يروّجون لـ"سور الأردن العظيم"

سوريا.. قوات النظام تتقدم إلى أريحا وتتجه لتطويق سراقب

سوريا.. قوات النظام تتقدم إلى أريحا وتتجه لتطويق سراقب

الدراسات الاستراتيجية: 66% من الاردنيين مع الغاء اتفاقية الغاز

الدراسات الاستراتيجية: 66% من الاردنيين مع الغاء اتفاقية الغاز