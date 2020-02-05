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الذهب يرتفع 9 دولارات مع ترقب مستجدات "كورونا"

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الذهب يرتفع 9 دولارات مع ترقب مستجدات "كورونا" الذهب يرتفع 9 دولارات مع ترقب مستجدات "كورونا"

مباشر: ارتفعت الذهب بنحو 9 دولارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب بيانات اقتصادية ووسط متابعة مستجدات فيروس "كورونا".

وجاء ارتفاع أسعار الذهب ليعوض بعد الخسائر التي سجلها في جلسة أمس والبالغة 27 دولاراً، وسط تزايد عدد الضحايا إلى 490 حالة وفاة وإصابة ما يزيد عن 24 ألف حالة حتى الآن.

وصعدت أسعار المعدن النفيس كملاذ آمن، على الرغم من أن شهية المستثمرين حيال الرغبة في المخاطرة كانت مدعومة بجهود الصين للتخفيف من آثار الفيروس على الاقتصاد.

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض لاري كودلو، أمس الثلاثاء، أن فيروس كورونا قد يؤخر زيادة الصادرات الأمريكية إلى الصين والمتوقعة من اتفاقية المرحلة الأولى من التجارة التي ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأدى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الذهب في الهند إلى الحد من الطلب على الذهب في ثاني أكبر مشترٍ في العالم حيث تراجعت واردات الهند من المعدن الأصفر بنحو 50 بالمائة في يناير/كانون الثاني.

ومن المقرر صدور بيانات النشاط الخدمي والميزان التجاري في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:36 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ابريل/نيسان بنحو 0.6 بالمائة وهو ما يعادل 9 دولارات تقريباً، ليسجل 1565.10 دولار للأوقية.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 1560.76 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية عند مستوى 97.958.

مباشر (اقتصاد)

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