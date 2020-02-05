عدد ضحايا "كورونا" يرتفع لـ490 شخصاً وسط مخاوف عالمية

مباشر - سالي إسماعيل: قفز عدد ضحايا "كورونا" إلى 490 شخصاً مع تفشي الفيروس الصيني، وسط استمرار المخاوف من التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي.

وأعلنت لجنة الصحة العامة في الصين أن عدد الوفيات ارتفع إلى 490 شخصاً بنهاية أمس الثلاثاء، مع زيادة عدد المصابين إلى 24324 شخصاً.

وبحسب الأرقام الحكومية، فإنه عدد الوفيات الجديد والبالغ 65 شخصاً، كان جميعهم من مقاطعة هوبي الصينية، والتي تضم مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس.

ويعني ذلك أن عدد الوفيات من مقاطعة هوبي بلغ حتى الآن 479 شخصاً مع إصابة 16678 شخصاً من نفس المنطقة.

وخارج الصين، فإنه لم يتم الإعلان سوى عن حالتين أحدهم في الفلبين والأخرى في هونج كونج.

لكن هناك تزايد واضح في عدد الحالات المصابة بالفيروس خارج مركز الفيروس الصيني، حيث أعلنت هونج كونج ارتفاع عدد المصابين إلى 18 شخصاً.

وبالعودة إلى وقت انتشار فيروس السارس في الصين عامي 2002 و2003، فإنه أودى بحياة 813 شخصاً حول العالم من بينهم 348 شخصاً داخل البلاد.

وفقد اقتصاد الصين ما يتراوح بين 0.5 إلى 1 بالمائة من وتيرة النمو منذ فترة فيروس السارس في عام 2003، لكن هناك مخاوف من أن يترك الكورونا تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي ككل.

ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد أن الولايات المتحدة تعمل على التنسيق مع الحكومة الصينية بشأن تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن إدارته سوف تقوم باتخاذ كافة الخطوات الضرورية لحماية الشعب الأمريكي من هذا التهديد، لكنه لم يعط مزيداً من التفاصيل.

وفي سياق إجراءات التعامل مع الفيروس، أفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بأنه من المقرر الانتهاء من بناء مستشفى آخر يضم 1600 سرير لمرضى فيروس كورونا في ووهان اليوم الأربعاء.

وتتبع هذه الخطوة أول مستشفى تم بناؤها في المدينة تشمل 1000 سرير، والتي تم الانتهاء فعلياً منها كما بدأت في استقبال الحالات يوم الإثنين الماضي.

وكانت عمليات البناء تمت في غضون أسبوع تقريباً، من أجل الاستجابة للموقف الحالي.

وعلى صعيد آخر، لا تزال الرحلات من وإلى الصين معلقة كما أن بعض الشركات أوقفت العمل في متاجرها داخل الصين.