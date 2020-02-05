الرئيس التنفيذي:"نيوم" ستكون أول قاعدة تقدم الرعاية الصحية الرقمية بالعالم

الرياض – مباشر: تحدث الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة المستقبل السعودية "نيوم" عن الأمن السيبراني وتعزيز السلامة الرقمية لخلق مدينة آمنة بدءا من مرحلة التصميم.

وقال نظمي النصر، خلال فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الدولي الأول للأمن السيبراني المنعقد بالمملكة وفقا لبث نقله التلفزيون السعودي، إن مدينة "نيوم" ستكون أول مكان في العالم تعتمد على الرقمنة بشكلٍ كامل، وستكون أول قاعدة تقدم الرعاية الصحية الرقمية تحت مسمى د. نيوم.

وأضاف النصر، أن إدارة "نيوم" ستستخدم الأجهزة الحديثة للأمن السيبراني، وتعمل على خطة لتدريب الآلاف المواطنين الذين ستستثمر فيهم؛ لتقديم الخدمة في المدينة.

وتابع: "عندما نقول "نيوم" هي كما نعرف أرض المستقبل، وهي أن تربط الوجهات المختلفة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء هو ما جعلها مدينة المستقبل".

وأشار رئيس مدينة "نيوم" السعودية، إلى أنه على وشك اكتمال الاستراتيجية لكل جزء وقطاع في "نيوم"، مبينا أن الأهم الاستراتيجية العامة للمشروع، وأنه تم إدراج جدول الأعمال للخطة الإقليمية التي سيتم تصميمها وتصمم المستقبل بالمشروع.

وأكد النصر، أن مدينة "نيوم" تستهدف مليون شخص بحلول 2030، سيكون لديها آلاف المفاهيم الرقمية سيضعها العالم نصب عينيه في هذه المنطقة، وستكون "نيوم" القوة المؤثرة في هذا المجال.

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