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تيك توك تبدأ تقليد إنستاجرام وتختبر تصميمًا جديدًا لصفحة الملف الشخصي

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تيك توك تبدأ تقليد إنستاجرام وتختبر تصميمًا جديدًا لصفحة الملف الشخصي تيك توك تبدأ تقليد إنستاجرام وتختبر تصميمًا جديدًا لصفحة الملف الشخصي

بدأت خدمة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة (تيك توك) TikTok في اختبار تصميم جديد لصفحة الملف الشخصي الخاصة بالمستخدمين على نحو يشبه إلى حد كبير خدمة إنستاجرام المنافسة.

وينقل التصميم الجديد لصفحة الملف الشخصي الصورة الرمزية وعدد المتابعين إلى اليسار، ويُبرز النبذة الشخصية الخاصة بالمستخدم. وأكد متحدث باسم شركة (تيك توك) اختبار التصميم الجديد بعد أن بدأ الحديث عنه على موقع تويتر.

وقال المتحدث باسم (تيك توك) لموقع The Verge: “إننا نتطلع دائمًا إلى طرائق تحسين تجربة المستخدم على (تيك توك). نختبر في الوقت الراهن تصاميم للملف الشخصي ووظائف لتعطي المستخدمين في نهاية المطاف المزيد من الطرائق التي تضفي طابعًا شخصيًا، وزيادة في التفاعل مع الملفات الشخصية الخاصة بهم”.

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وكما فعلت إنستاجرام مع خدمة سناب شات، يبدو أن (تيك توك) – التي حققت حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أكثر من 1.5 مليار تنزيل – بدأت تقليد ما تراه مفيدًا من الخدمة التابعة لشركة فيسبوك.

يُشار إلى أن تطبيق (تيك توك) الذي تملكه شركة صينية شهد في عام 2019 نموًا هائلًا حتى إنه أصبح ثالث أكثر التطبيقات تنزيلًا من غير تطبيقات الألعاب خلال العام الفائت، متفوقًا على فيسبوك وإنستاجرام اللذين أصبحا في المركزين الرابع والخامس، على التوالي.

وفي حال اعتمدت (تيك توك) التصميم الجديد الشبيه بتصميم إنستاجرام لصفحة الملف الشخصي، وأطلقته لجميع المستخدمين، فيبدو أنها ستكون بداية لجعل المستخدمين يشعرون بتوحيد تصاميم شبكات التواصل الاجتماعي، خاصةً إن قررت إنستاجرام تقليد (تيك توك) في مزايا تعتقد أنها ستجذب المزيد من المستخدمين.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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