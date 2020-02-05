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الأسهم اليابانية ترتفع 1% في الختام بدعم مكاسب "وول ستريت"

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الأسهم اليابانية ترتفع 1% في الختام بدعم مكاسب "وول ستريت" الأسهم اليابانية ترتفع 1% في الختام بدعم مكاسب "وول ستريت"

مباشر: ارتفعت الأسهم اليابانية بأكثر من 1 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم مكاسب بورصة "وول ستريت" وبالتزامن مع المخاوف المستمرة من سرعة انتشار فيروس الصين "كورونا"

واستفادت البورصة اليابانية بالأداء الإيجابي في نظيرتها الأمريكية، حيث قفز مؤشر "ناسداك" بنحو 2.1 بالمائة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء ليغلق عند مستوى قياسي جديد.

وتجاوزت حصيلة الوفيات من فيروس "كورونا" الذي نشأ في مدينة ووهان التي تقع في وسط الصين 490 حالة وفاة، و 24324 حالة إصابة حتى الآن.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 1 بالمائة أو ما يعادل 234 نقطة، ليصل إلى 23319.56 نقطة.

وصعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بأكثر من 1 بالمائة مسجلاً مستوى 1701.8 نقطة.

وبحلول الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة اليابانية أمام نظيرتها الأمريكية بنحو 0.2 بالمائة لتصعد إلى 109.34 ين.

مباشر (اقتصاد)

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