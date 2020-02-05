السعودية.. "هدف" يودع 506 ملايين ريال دعماً للباحثين عن عمل

الرياض – مباشر: أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، نحو 506 ملايين ريال، في الحسابات البنكية للباحثين عن عمل بالمملكة العربية السعودية عن شهر يناير/ كانون الثاني 2020.

وأوضح "هدف"، في بيان له، اليوم الأربعاء أنه قام بإيداع الدعم لأكثر من 334.1 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل.

وبين "هدف"، أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 173.76 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 160.37 ألف مستفيد ومستفيدة.

وأشار صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة، إلى أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل خلال الشهر الماضي بلغ 2280 مستفيد ومستفيدة، منهم 1328 من الإناث و952 مستفيداً من الذكور.

وأودع الصندوق أكثر من 493 مليون ريال بالحسابات البنكية لأكثر من 323 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل؛ لشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية.

وأطلق "هدف" برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ لدعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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